Путин о коечном фонде: «Не должно быть где-то густо, а где-то пусто»

Президент России Владимир Путин на совещании с руководителями регионов России сообщил, что задача развернуть дополнительные койки была перевыполнена.

К 28 апреля регионы должны были дополнительно развернуть 95 тысяч специализированных коек, оснащенных всем необходимым оборудованием.

«Знаю, что в целом задача решена в срок: развернуто 116 тысяч таких коек. Но это общая картина по стране. Важно, чтобы в каждом регионе была стопроцентная готовность, не должно быть где-то густо, а где-то пусто», — отметил он.

Президент отметил, что если план по развертыванию коек выполнен, то это совсем не повод останавливать работу.

«Используйте каждую возможность нарастить ресурс, не дожидаясь команды сверху!» — сказал Путин.