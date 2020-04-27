Стали известны сроки возобновления футбольного сезона в России

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и РФС совместно с клубами обсудили главные вопросы по подготовке к возобновлению чемпионата после паузы из-за пандемии коронавируса.

Лигой для клубов было предложено два варианта календаря, основанных на рекомендациях УЕФА завершить чемпионаты до 2 августа. В первом случае возобновить сезон намерены с 21 июня. В этом случае первые два тура запланированы в обычном недельном режиме, затем пять туров с матчами в середине недели, а последний — вновь в недельном цикле. Другой вариант предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели.

При этом оба варианта учитывают вероятность того, что розыгрыш Кубка России будет доигран до определения победителя.

Также собравшиеся обсудили планы по возвращению иностранных футболистов в Россию с учетом всех рекомендаций по двухнедельному карантину в случае приезда легионеров в страну.

Кроме этого, оставшиеся матчи сезона могут пройти без зрителей на стадионах в целях безопасности.