На «Ак Барс Арене» построят горнолыжную трассу

Практически в центре Казани на правом берегу Казанки появится горнолыжная трасса — ее построят на стадионе «Ак Барс Арена». В руководстве спорткомплекса решили использовать часть конструкций стадиона, а именно стилобат, для строительства горнолыжной трассы.



На сайте госзакупок уже появился тендер на проектирование конструкции. Стоимость контракта составляет 16,2 млн рублей, итоги конкурса будут подведены 24 марта.



Горнолыжная трасса будет огибать стадион с юго-западной стороны. Общая площадь застройки составит 5 899 квадратных метров. Стартовая площадка расположится на отметке +19.245 над южной частью стилобата «Ак Барс Арены».

— С этого уровня берет свое начало спуск, имеющий промежуточную площадку на отметке стилобата. Основная трасса, приходит в уровень земли на отметке 0.000 с уклоном 12%, при этом геометрия спуска выполнена с учетом возможности спуска на стилобат, огибая лестницу, ведущую на него. Доступ к стартовой площадке будет обеспечен благодаря открытому фуникулеру, начинающему подъем на западе, и лестнично-лифтовому узлу, — указано в документации тендера.

Поднявшись на отметку +19.245 можно будет получить доступ на кровлю стадиона, в том случае если будет предусматриваться возможность занятия экстремальными видами спорта, такими как Rope jumping. Также трасса будет оснащена снеговыми пушками, канатно-кресельной дорогой и снегоуплотнительными машинами.

Стоит отметить, что трасса предназначена не только для горнолыжных дисциплин и сноуборда в зимний период — в течение летнего сезона на ней возможно проведение экстремальных соревнований по велоспорту и мотоспорту.



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