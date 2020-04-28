«Татфлот» попросил выделить речным портам средства на выплату МРОТ персоналу

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Судоходная компания «Татфлот», которая является оператором портов «Казань» и «Чистополь» в Татарстане, просит государство поддержать речные порты средствами для выплаты персоналу минимальной зарплаты на фоне падения доходов из-за коронавируса.

«Для сохранения трудового коллектива «Татфлот» считает необходимым выйти с инициативой о поддержке речных портов в виде субсидий (как вариант — беспроцентных займов) для выплаты заработной платы в размере МРОТ всем работникам портового хозяйства», — сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

Компания предложила поддержать таким образом все речные порты в районах с ограниченными сроками навигации.

Кроме того, «Татфлот» выступил с предложением освободить предприятия речного транспорта от уплаты страховых взносов по зарплате за апрель 2020 года. По мнению судоходного предприятия, из-за снижения деловой нагрузки компаний, которые используют услуги портов для погрузки-выгрузки, у последних значительно снизилась выручка.

Также «Татфлот» отметил то, что теплая весна позволяла открыть навигацию еще в начале апреля, однако меры, введенные в связи с распространением коронавируса, сорвали все сроки, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Татарстана принял иск в отношении АО «Татфлот», поданный ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». Бюджетное учреждение потребовало 400 тысяч рублей.