«Администрация Волжского бассейна» подала в суд на «Татфлот»
Арбитражный суд Татарстана принял иск в отношении АО «Татфлот», поданный ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». Бюджетное учреждение потребовало 400 тысяч рублей.
Иск подан в пятницу, 27 марта, следует из материалов суда. Пока дата рассмотрения заявления не назначена, подробности иска не указаны.
Напомним, что «Татфлот» только налоговой службе задолжал более 190 млн рублей. Гендиректор перевозчика Рустэм Мухутдинов был оштрафован на 250 тысяч рублей из-за налоговых нарушений.БизнесТранспорт Татарстан
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