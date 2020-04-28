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Кремль анонсировал «большое выступление» Путина

12:33, 28.04.2020
Кремль анонсировал «большое выступление» Путина
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов по ситуации с коронавирусом запланировал «большое выступление», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление. Это действительно так. Но я не буду ничего анонсировать, давайте дождемся этого совещания», — передает «РИА Новости» слова Пескова.

Совещание начнется в период с 15.00 до 16.00 по мск, уточнил пресс-секретарь.

Напомним, ранее в Кремле сообщали, на этой неделе глава государства может объявить о своем решении по поводу продления или непродления режима самоизоляции.

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