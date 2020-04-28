Минниханов побывал на станции скорой помощи в Казани

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Рутам Минниханов посетил станцию скорой медицинской помощи Казани и поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Сегодня в России отмечается день работников скорой медицинской помощи.

Президент РТ ознакомился с оснащением машин скорой помощи оборудованием для транспортировки больных с симптомами COVID-19. Также ему рассказали о мерах безопасности и обеспеченности сотрудников средствами индивидуальной защиты.

«Вы на самой передовой медицинской помощи. Сейчас медицинским работникам приходится труднее всего. Рискуя своим здоровьем, вы мужественно боретесь за жизни наших людей. Спасибо вам за это!» — обратился Минниханов к работникам ССМП.

Отметим, что в скорой помощи в Татарстане трудится более 3 000 человек.

Ранее корреспонденты «Реального времени» отправились на станцию казанской скорой и посмотрели, как там идет работа в условиях пандемии, и проверили, хватает ли врачам средств защиты.