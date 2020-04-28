Синоптики предупредили о засухе, но аграрии РТ верят прогнозам местного «шамана»

Фото: пресс-служба президента РТ

Татарстанские аграрии положительно оценивают прогнозы на урожай в этом году. Из-за затяжной весны почти 95% посевов озимых в Татарстане находится в удовлетворительном состоянии, а запасы влаги в почве ожидаются к лету даже выше среднемноголетних значений, утверждают в Минсельхозе РТ. Из-за противоречивых климатических прогнозов аграриям все-таки рекомендуют застраховать посевы яровых от потерь, однако сельхозпредприятия не торопятся приобретать страховой полис, считая его бесполезным из-за невозможности получить возмещение.



Больше всего татарстанские аграрии прислушиваются к прогнозам местного «шамана» Амира Шарафиева, живущего в сельском поселении Янгулово Балтасинского района РТ, которого называют просто Амир-бабай. Его наблюдения, которые строятся на народных приметах, напрочь отличаются от официальных прогнозов Росгидрометцентра. В разговоре с «Реальным временем» он подтвердил, что лето окажется комфортным для сельчан, а средняя температура в республике в июне — июле не превысит 18—19 градусов. Лишь в августе может быть жарко и без дождей.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

