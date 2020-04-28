В Татарстане дети стесняются выходить на онлайн уроки из-за пьяного папы на заднем плане

Руководитель Сообщества мам Татарстана Нина Шимина Рассказал, что ситуация с домашним насилием в республике стоит остро — просто не доходит до криков о помощи.Так, например, детям на самоизоляции стыдно выходить на онлайн-уроки.

— Ко мне совсем недавно обратилась женщина. Семья с двумя детьми жила в основном на доходы мужа — он получал за работу сдельно. Сама же обратившаяся получает только 12 тысяч рублей, у нее двое детей. Сейчас муж потерял доход. Все дома на карантине. Детям нужно учиться дистанционно, но они стесняются выходить на онлайн-уроки — на заднем плане по комнатам постоянно ходит пьяный папа в семейных трусах и с бутылкой в руках. Шумит, кричит, детям стыдно показывать учителям такие подробности семейного быта.

При этом, по статистике всплеска насилия в семье не наблюдается. По крайней мере, так ответили в опросе 12 тысяч опрошенных женщин.

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