Forbes: гендиректор «Металлоинвеста» скончался от пневмонии

Российская редакция Forbes сообщила о смерти гендиректора горно-металлургического холдинга «Металлоинвест» Андрея Варичева. По информации издания, топ-менеджер умер от двусторонней пневмонии в возрасте 52 лет.

При этом тест на коронавирус дважды дал отрицательный результат, утверждает Forbes, ссылаясь на источники.

Варичев проходил лечение в одной из частных клиник, в последние дни был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Андрей Варичев возглавлял управляющую компанию «Металлоинвест» с 2013 года. Холдинг принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. В холдинг входят предприятия «Уральская сталь», «УралМетКом», Лебединский ГОК и Михайловский ГОК.