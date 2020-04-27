Новости промышленности

19:20 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Forbes: гендиректор «Металлоинвеста» скончался от пневмонии

18:46, 27.04.2020
Forbes: гендиректор «Металлоинвеста» скончался от пневмонии
Фото: metalloinvest.com

Российская редакция Forbes сообщила о смерти гендиректора горно-металлургического холдинга «Металлоинвест» Андрея Варичева. По информации издания, топ-менеджер умер от двусторонней пневмонии в возрасте 52 лет.

При этом тест на коронавирус дважды дал отрицательный результат, утверждает Forbes, ссылаясь на источники.

Варичев проходил лечение в одной из частных клиник, в последние дни был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Андрей Варичев возглавлял управляющую компанию «Металлоинвест» с 2013 года. Холдинг принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. В холдинг входят предприятия «Уральская сталь», «УралМетКом», Лебединский ГОК и Михайловский ГОК.

ПромышленностьБизнес
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров