Первого выздоровевшего от коронавируса выписали из временного госпиталя в РКБ

Первый выздоровевший от коронавируса пациент покинул временный инфекционный госпиталь, который размещен в травматологическом отделении РКБ в Казани.

Как сообщили в пресс-службе больницы, сегодня выпишут еще троих выздоровевших пациентов. Таким образом, РКБ покинут по двое жителей Казани и Азнакаево.

Напомним, за последние сутки в Татарстане выявили 70 случаев заражения COVID-19. В Казани зарегистрировали 31 случай. Таким образом, число новых подтвержденных случаев в республике достигло 632. Еще 75 пациентов выздоровели, летальных случаев нет. На сегодня в Татарстане почти 2 тыс. человек находятся под наблюдением из-за коронавируса.