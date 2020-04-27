В Татарстане почти 2 тыс. человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

Оперативный штаб Татарстана по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что на данный момент под медицинским наблюдением находятся 1 994 человека. С него уже сняли 22 269 граждан.

На данный момент всего случаев заболевания коронавирусом выявлено в Казани — 280, Набережных Челнах — 85, в Лаишевском районе — 39 и в Нижнекамском районе — 30.

Напомним, за последние сутки в Татарстане выявили 70 случаев заражения COVID-19. В Казани зарегистрировали 31 случай. Так, 18 человек госпитализированы, 52 проходят лечение на дому (у них легкая или бессимптомная формы болезни). 11 случаев завозные, 59 — контактные. Таким образом, число новых подтвержденных случаев в республике достигло 632. 75 пациентов выздоровели, летальных случаев нет.