Путин потребовал ускорить ремонт дорог в регионах, наиболее пострадавших от паводков

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах потребовал ускориться с ремонтом дорог в субъектах РФ, пострадавших от паводков, чтобы люди «не ездили по колдобинам».

«Решение принято, согласовано, а результата нет. И не потому, что денег нет, деньги-то не истрачены из дорожного фонда, а куда нужно не поступают, все завязло в каких-то процедурах», — отметил Путин.

«Сами покатайтесь по таким дорогам и тогда поймете, что нужно действовать побыстрее», — передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая выделить регионам дополнительно 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий. Средства направляются в условиях ухудшения ситуации из-за коронавируса.

