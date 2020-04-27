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Путин потребовал ускорить ремонт дорог в регионах, наиболее пострадавших от паводков

16:07, 27.04.2020
Путин потребовал ускорить ремонт дорог в регионах, наиболее пострадавших от паводков
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах потребовал ускориться с ремонтом дорог в субъектах РФ, пострадавших от паводков, чтобы люди «не ездили по колдобинам».

«Решение принято, согласовано, а результата нет. И не потому, что денег нет, деньги-то не истрачены из дорожного фонда, а куда нужно не поступают, все завязло в каких-то процедурах», — отметил Путин.

«Сами покатайтесь по таким дорогам и тогда поймете, что нужно действовать побыстрее», — передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая выделить регионам дополнительно 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий. Средства направляются в условиях ухудшения ситуации из-за коронавируса.

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