Хуснуллина попросили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил вице-премьеру Марату Хуснуллину оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года на уровне 2019 года.

По распоряжению правительства, индексация тарифов во второй половине 2020 года составит в среднем 4%. В 2019 году за аналогичный период размер индексации составлял 2,4%. То есть в некоторых регионах страны плата за ЖКХ вырастет в два раза и более.

Сухарев считает, что заморозка уровня индексации тарифов ЖКХ позволит предотвратить резкое увеличение расходов на услуги ЖКХ для граждан на фоне сложной обстановки, связанной с распространением коронавируса, пишет RT.

Ранее правительство запретило начислять пени при оплате коммунальных услуг до 1 января 2021 года.