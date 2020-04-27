«Салават Юлаев» намерен вернуть Кемппайнена из СКА

«Салават Юлаев» заинтересован в возвращении в нынешнее межсезонье нападающего Йоонаса Кемппайнена из питерского СКА. Об этом сообщает интернет-портал «Чемпионат».

По данным источника, в уфимском клубе намерены создать в команде финскую тройку нападающих, поставив Кемппайнена в компанию к Сакари Маннинену и Тему Хартикайнену. Также на игрока претендует СКА, который хочет предложить хоккеисту новый контракт.

В прошедшем сезоне Кемппайнен сыграл за питерцев в 56 матчах, в которых отметился 13 (6+7) набранными очками. Ранее 32-летний финский форвард провел два сезона за «Салават Юлаев», откуда минувшим летом перебрался в СКА.