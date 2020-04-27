Метшин призвал казанцев «не расслабляться» и соблюдать самоизоляцию

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал жителей города «не расслабляться» и продолжать соблюдать меры предосторожности.

«Первый испуг прошел, и сейчас многим кажется, что принятые в городе меры безопасности излишни, люди начинают выходить из дома. Этим они подвергают опасности как себя, так и окружающих, — прокомментировал Ильсур Метшин.

За неделю правоохранители проверили порядка 150 тыс. граждан и более 120 тыс. транспортных средств на законность перемещения. За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения за неделю составлено 1 тыс. 237 протоколов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что индекс самоизоляции в Казани упал до двух баллов.