Мишустин поручил подготовить предложения по отмене ограничений для ИП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по мере улучшения ситуации с коронавирусом можно рассмотреть поэтапную отмену на ограничения работы предприятий.

«По мере того, как обстановка будет меняться к лучшему, надо будет рассмотреть поэтапную отмену ограничений на деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей», - передает «РИА Новости» его слова.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации для ресторанов по началу работы после снятия режима самоизоляции.



Напомним, что в ближайшие дни Владимир Путин может объявить о своем решении по поводу продления или не продления режима самоизоляции.

