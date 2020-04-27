Новости бизнеса

11:40 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Мишустин поручил подготовить предложения по отмене ограничений для ИП

11:35, 27.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мишустин поручил подготовить предложения по отмене ограничений для ИП
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по мере улучшения ситуации с коронавирусом можно рассмотреть поэтапную отмену на ограничения работы предприятий.

«По мере того, как обстановка будет меняться к лучшему, надо будет рассмотреть поэтапную отмену ограничений на деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей», - передает «РИА Новости» его слова.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации для ресторанов по началу работы после снятия режима самоизоляции.

Напомним, что в ближайшие дни Владимир Путин может объявить о своем решении по поводу продления или не продления режима самоизоляции.

БизнесОбществоВластьПромышленностьЭкономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров