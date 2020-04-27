Шевченко: «Кто вообще решил, что 1 млн в месяц очень мало для хоккеистов?»

Журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко выступил с резкой критикой в адрес клубов и хоккеистов, которые выражают недовольство введенным в лиге жестким потолком зарплат в 900 миллионов рублей.

По его словам, в российском хоккее нет частных команд, чтобы платить огромные зарплаты игрокам и менеджерам клубов.

«А почему потолок вообще 900 миллионов? В какой вселенной вдруг решили, что мы в КХЛ можем платить такие огромные деньги людям, которые их даже не пытаются заработать? Чья это мысль, что миллион рублей в месяц — очень мало, а 5—6 миллионов — достойные деньги? А еще лучше некоторым давать по 8—10 миллионов? Были какие-то расчеты?

Слышал, что зарплата в 17 тысяч рублей относит человека в России к среднем классу. У нас нет частных команд, все клубы так или иначе зависят от бюджета. И где же в бюджетной сфере платят такие огромные деньги? В стране кризис, люди сидят без работы из-за пандемии, а богатые хоккеисты хотят урвать еще больше. Ну как так?» — считает Шевченко.

Напомним, начиная со следующего года КХЛ ввел правило жесткого потолка зарплат, при котором в команде сумма расходов на оплату хоккеистов не должна превышать 900 миллионов рублей. Несколько клубов остались не согласны с таким решением и предложили на период пандемии увеличить предельный размер. По некоторым данным, речь идет про питерский СКА и московское «Динамо», у которых возникли проблемы с сохранением в составе высокооплачиваемых игроков.

При этом сегодня с критикой в адрес уровня оплаты услуг хоккеистов высказался член совета директоров КХЛ, который возмутился зарплатой нападающего «Ак Барса» Михаила Фисенко, продлившего контракт на условиях в районе 45 миллионов рублей в год.