Железнодорожные кассы на станции Высокая Гора возобновляют работу

С понедельника, 27 апреля, возобновляется работа пригородной железнодорожной кассы на станции Высокая Гора.

Так, касса работает ежедневно с 6.00 до 9.50 и с 15.25 до 18.10.

Также с 25 апреля возобновилась работа придорожной кассы на станции Пост Волга. Она открыта ежедневно с 6.00 до 8.45 и с 16.00 до 18.50.

Пока остаются закрытыми кассы на станциях и остановочных пунктах: Ометьево, 771 километр, 774 километр, Албаба, 753 километр, Юдино (четное), Адмиралтейская Слобода, Компрессорный (касса № 1), Бирюли, передает пресс-служба Минтранса РТ.

Ранее сообщалось, что на пригородных вокзалах, станциях и платформах начали наносить разметку-памятку для пассажиров о необходимости соблюдения дистанции. Сейчас более 50 объектов уже оснащены разметкой.

