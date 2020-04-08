На пригородных вокзалах Казани наносится разметка, напоминающая о дистанции
На пригородных вокзалах, станциях и платформах начали наносить разметку-памятку для пассажиров о необходимости соблюдения дистанции. Сейчас более 50 объектов уже оснащены разметкой.
Напоминания наносятся в зонах скопления пассажиров: перед билетными кассами, билетопечатающими автоматами, турникетами и досмотровым оборудованием, на железнодорожных платформах. Рекомендуется соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга, передает портал мэрии Казани.
Кроме этого на выходах вокзалов устанавливают дозаторы для обработки рук антисептиками.
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