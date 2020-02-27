Минюст согласился снизить штрафы в новом КоАП

В Минюсте РФ признали ошибку и согласились снизить планируемые штрафы, прописанные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. Оказалось, что законопроект «не соответствует» общественным запросам.

«Как показала реакция общества на резкое увеличение санкций и на главу, посвященную нарушениям ПДД, запросам общества проект не соответствует. Документ будет изменен», — передает «Коммерсант» слова замминистра юстиции Дениса Новака.

Министерство попросило у правительства еще два месяца на доработку документа.

Напомним, что новый проект КоАП вызвал негодование автомобилистов из-за резко выросших штрафов за нарушения. Например, санкции за превышение скорости на 20—40 км/ч выросли на 600%.

В Госдуме обвинили министерство в «возбуждении ненависти к законотворчеству».