Эксперты составили рейтинг автомобилей по частоте поломок

Немецкая компания TUV проанализировала частоту посещений автосервисов владельцами различных моделей автомобилей. В итоге эксперты составили топ самых надежных машин.

На первом месте оказался Mercedes-Benz GLC, эти кроссоверы за последние 2-3 года реже всего посещали ремонтные мастерские, пишет motor.ru.

При этом в первую десятку вошли еще пять моделей немецкой марки: A-Class, B-Class, C-Class, E-Class Coupe и SLC/SLK.

Кроме того, в топ-10 попали Audi A1, Audi Q5 и Audi Q3, Porsche 911 и Mazda CX-3.

Из этого рейтинга следует, что чаще всего ломаются Renault Logan и Renault Duster, а также Citroen Berlingo.