Гоблин: семейные ценности татарского народа показаны в «Зулейхе» прекрасно

Переводчик и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), разбирая первую серию сериала «Зулейха открывает глаза», заявил о достоверно показанных в картине традиционных семьях. Он рассказал, что долгое время прожил в Узбекистане и считает, что в патриархальных семьях действительно притесняются женщины.

«Вот семейные ценности татарского народа показаны прекрасно, я считаю», — сказал блогер.

Гоблин добавил, что сериал можно расценивать как плевок в лицо «просто всем: и татарам, и русским, и нерусским, и каким угодно».