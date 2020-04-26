Казанский ансамбль «Мирас» исполнил произведение Тукая «Туган тел»

Инструментальный ансамбль Дома Дружбы народов РТ «Мирас» подготовил ко Дню родного языка необычное прочтение стихотворения Габдуллы Тукая «Туган тел» («Родной язык»).

Участники исполнили песню на стихи татарского поэта. Две главные особенности произведения: оно исполнено на языках различных народов, проживающих в Татарстане. Композиция записана ансамблем в условиях самоизоляции, то есть каждый исполнитель записывал ее дома, а уже позже песня сводилась.

Среди солистов Рафина Ганиуллина, Светлана Измайлова, Базарбай Бикчентаев, Аршак Алтунян. Также в исполнении песни приняли участие представители самодеятельных творческих коллективов национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татарстана.