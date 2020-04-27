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В Татарстане потеплеет до +20°С

05:29, 27.04.2020
В Татарстане потеплеет до +20°С

В понедельник, 27 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дождь, в отдельных районах возможна гроза.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем при грозе кратковременные усиления до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем воздух прогреется до 15—20 градусов тепла. В Казани ожидается от +16°С до +18°С. В Набережных Челнах будет еще теплее: от +18°С до +20°С.

Общество Татарстан
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