В Альметьевске предложили проект благоустройства дома в честь Габдуллы Тукая

Житель Альметьевска предложил проект благоустройства дома №25 по проспекту Тукая, в честь татарского поэта.

Согласно этому проекту на стене дома должен появиться мурал, изображающий Габдуллу Тукая, а сам двор должен содержать элементы, отсылающие к творчеству поэта.

Напомним, что еще в 2018 году в Альметьевске появилась скульптурная композиция в честь Тукая. Петербургский скульптор Павел Игнатьев создал памятник самого литератора, катающегося на велосипеде. Накануне на эту скульптуру надели медицинскую маску.

Сегодня, 26 апреля, исполняется 136 лет со дня рождения «татарского Пушкина». В Татарстане в этот день отмечается День родного языка.