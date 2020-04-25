В Альметьевске на скульптуру Тукая надели медицинскую маску
В Альметьевске на бронзовую фигуру поэта Габдуллы Тукая в преддверие его дня рождения 26 апреля горожане надели медицинскую маску.
Как отмечает пресс-служба программы «Сказки о золотых яблоках», Шурале, который, расположен рядом с Тукаем, маски не досталось.
«Видимо, жители города посчитали, что лесному духу не страшны никакие вирусы», — говорится в сообщении.
Ранее казанский лофт «Фабрика Алафузова» добавил на циклопическое лицо, размещенное над входом в здание бывшего предприятия, такую же огромную медицинскую маску.Общество Татарстан
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