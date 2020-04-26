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В Набережных Челнах заложили «Сад памяти»

10:37, 26.04.2020
В Набережных Челнах заложили «Сад памяти»
Фото: nabchelny.ru

Накануне в Набережных Челнах в рамках международной акции «Сад памяти» посадили деревья в память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Сотрудники исполкома высадили 75 плодовых деревьев — яблони, груши, рябину — в парке Победы. Еще 30 деревьев появились на территории по бульвару Ямашева, сообщается на сайте челнинской мэрии.

Международная акция «Сад памяти» проходит с 18 марта по 22 июня. По всей России планируют высадить 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. В Казани высадка деревьев также произошла вчера.

Общество Татарстан
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