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В Казани волонтеры высадили «Сад Памяти» — видео

22:31, 25.04.2020
В Казани волонтеры высадили «Сад Памяти» — видео
Фото: скриншот

В Казани сотрудники Минлесхоза РТ и волонтеры высадили деревья в рамках акции «Сад Памяти». На мероприятии соблюдались все меры предосторожности, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Представляющий активистов ОНФ Дамир Нургалиев рассказал, что движение начало набирать добровольцев для участия в акции сразу, как только узнало об акции.

В рамках акции в республике планируется высадить около 500 тысяч деревьев.

Общество Татарстан
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