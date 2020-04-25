В Казани волонтеры высадили «Сад Памяти» — видео
В Казани сотрудники Минлесхоза РТ и волонтеры высадили деревья в рамках акции «Сад Памяти». На мероприятии соблюдались все меры предосторожности, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Представляющий активистов ОНФ Дамир Нургалиев рассказал, что движение начало набирать добровольцев для участия в акции сразу, как только узнало об акции.
В рамках акции в республике планируется высадить около 500 тысяч деревьев.Общество Татарстан
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