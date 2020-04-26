Лингвист Дмитрий Петров рассказал, на что нужно обратить внимание при изучении татарского языка

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Российский лингвист, полиглот, автор цикла телеуроков татарского языка Дмитрий Петров в интервью «Реальному времени» рассказал, на что стоит обратить особенное внимание при изучении татарского языка.

«На мой взгляд, особое внимание следует уделять порядку слов и формированию сложных предложений, которые радикально отличаются от того, к чему мы привыкли в русском. Зато спряжение глаголов очень гармонично, практически нет неправильных форм», — сказал он.

Петров отметил, что готовясь к программе, активно занимался татарским языком около трех месяцев.

«До этого у меня был опыт изучения языков из разных языковых групп, поэтому я говорю не о сложностях, а об особенностях. Стараюсь развенчивать мифы о нереально трудных языках! В татарском есть явления, не существующие, например, в славянских языках, но они подчиняются стройной логике и вполне доступны для понимания. Я бы не сказал, что этот язык чрезвычайно сложен», — отметил лингвист.