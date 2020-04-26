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Из Санкт-Петербурга отменили рейс в Казань и обратно

08:35, 26.04.2020
Из Санкт-Петербурга отменили рейс в Казань и обратно
Фото: realnoevremya.ru

Из Санкт-Петербурга на сегодня отменили рейсы в 16 городов России. Это следует из информации на табло питерского Пулково.

Среди отмененных есть рейс в Казань, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в 16:00. Отменен и обратный рейс, запланированный на 21:20. Самолет принадлежит авиакомпании «Россия».

Стоит отметить, что это был единственный рейс из Петербурга в столицу Татарстана на сегодня.

БизнесТранспорт Татарстан
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