В «Ак Барсе» прокомментировали слухи о продлении контракта с Зариповым

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал слухи о скором продлении контракта с капитаном команды Данисом Зариповым. Ранее некоторые СМИ сообщали о достигнутой договоренности между сторонами.

«Идут переговоры, мы хотим, чтобы он [Зарипов] остался», — сказал Якубов.

Сам хоккеист также подтвердил информацию, что на данный момент переговоры пока остаются на уровне разговоров.

«Пока мы все еще разговариваем, все в стадии переговоров», — отметил Зарипов.

Напомним, казанский «Ак Барс» все еще не продлил контракты с капитаном Данисом Зариповым, ведущим защитником Альбертом Яруллиным и форвардом первого звена Кириллом Петровым. Бывший селекционер казанцев Андрей Яковенко предположил, что клубу можно расстаться с лидером и вложиться в развитие перспективного игрока.