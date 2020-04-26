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В Татарстане расширят программу утилизации биологических отходов

01:28, 26.04.2020
В Татарстане расширят программу утилизации биологических отходов
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане расширят программу утилизации биологических отходов, которая сейчас реализуется сразу в 19 районах республики.

По словам начальника ГУ ветеринарии Кабмина РТ, главного государственного ветеринарного инспектора Алмаза Хисамутдинова, в этом году инициатива будет реализована еще на 17 территориях РТ, сообщает газета «Республика Татарстан».

«Через год бесплатные услуги по сбору, вывозу и уничтожению биологических отходов будут доступны во всех районах республики», заявил Хисамутдинов.

Ранее стало известно, что на самоизоляции казанцы стали производить на 20—30% больше мусора.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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