В Татарстане расширят программу утилизации биологических отходов

В Татарстане расширят программу утилизации биологических отходов, которая сейчас реализуется сразу в 19 районах республики.

По словам начальника ГУ ветеринарии Кабмина РТ, главного государственного ветеринарного инспектора Алмаза Хисамутдинова, в этом году инициатива будет реализована еще на 17 территориях РТ, сообщает газета «Республика Татарстан».

«Через год бесплатные услуги по сбору, вывозу и уничтожению биологических отходов будут доступны во всех районах республики», заявил Хисамутдинов.

Ранее стало известно, что на самоизоляции казанцы стали производить на 20—30% больше мусора.

