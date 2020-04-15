На самоизоляции казанцы стали производить на 20—30% больше мусора

Последние две недели в Казани ежедневно вывозится на 300 тонн больше отходов, чем раньше. Рост количества отходов составил от 20% до 30%.

«Если до введения режима самоизоляции из Казани ежедневно вывозилось 1600 тонн отходов, то сейчас более 1900 тонн, на 300 тонн больше мусора образуют горожане последние две недели», — приводит «Интерфакс» слова руководителя пресс-службы мэрии Владимира Казанцева.

Регоператор УК «ПЖКХ» западной зоны Татарстана отмечает, что с начала режима самоизоляции в Казани произвели более 55 тысяч кубометров отходов. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом отмечается, что изменилась и структура отходов. Жители в «нерабочие дни» решили заняться разбором балконов и кладовок, многие затеяли ремонт. В связи с этим на контейнерные площадки стали выносить крупногабаритные отходы и строительный мусор, зачастую нарушая правила складирования.

Особенно острая ситуация сложилась в частном секторе, где жители приступили к уборке территорий, буквально завалив контейнерные площадки крупногабаритными отходами.