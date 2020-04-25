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Недвижимость

Соцсети: в Казани активно строится второй корпус инфекционной больницы

20:46, 25.04.2020
Соцсети: в Казани активно строится второй корпус инфекционной больницы

В Казани спешно возводится второй корпус Республиканской инфекционной больницы. Строительная техника уже готовит площадку возле действующего корпуса на проспекте Победы.

Видео работы экскаваторов опубликовал блогер Рафаэль Хайруллин.

«Ударными темпами начали строить доп. корпус Казанской инфекционной больницы», — подписал он видео.

НедвижимостьОбществоМедицина Татарстан
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