Президенты США и России сделали совместное заявление в честь годовщины встречи на Эльбе

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление, приуроченное к 75-летию встречи советских и американских войск на реке Эльбе во время Второй мировой войны.

«25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на повреждённом мосту через реку Эльбу. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима», — цитирует сообщение RT.

Главы двух государств согласились, что совместная борьба против нацистов потребовала миллионов жертв среди военных и мирных граждан.

«Дух Эльбы» является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели», — говорится в заявлении.