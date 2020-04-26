«Джентльмены» опередили «Заражение» в списке самых популярных фильмов во время самоизоляции

Фильм «Заражение» Стивена Содерберга перестал быть самым популярным фильмом в период самоизоляции. Карина повествует о том, как группа врачей и ученых пытается противостоять распространению смертельного вируса из Китая.

Так, на платформе «КиноПоиск HD» сейчас чаще всего смотрят фильм «Джентльмены», а также сериалы — «Проект «Анна Николаевна» и «Последний министр». Из платного контента зрители выбирали «Соник в кино», «Достать ножи» и «Вперед», пишет ТАСС.

В видеосервисе Okko больше всего популярны «Отель «Белград», «Холоп», "(Не)идеальный мужчина», «Паразиты» и те же «Джентльмены».

Напомним, в конце марта портал Film Pro составил топ-10 самых популярных фильмов у россиян в период пандемии. Список составлен на основе данных онлайн-платформ Wink, Ivi, Megogo, Okko, «КиноПоиск HD», Tvzavr, Google Play и iTunes. На первом месте идет фильм «Джуманджи: новый уровень». Вторую строчку заняло «Заражение». Тройку замыкают «Звездные войны: Скайуокер. Восход».