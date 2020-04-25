В ГИБДД разъяснили порядок передвижения между регионами
В Госавтоинспекции призвали водителей внимательно изучать актуальную информацию о действующих в регионах ограничениях при планировании поездок по стране.
На данный момент в большинстве субъектов РФ в настоящее время нет ограничений на проезд транзитного транспорта.
«Все ограничения вводятся решением региональных властей, при этом надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населенных пунктов», — пишет RT со ссылкой на ГИБДД.
Отмечается, что следует пользоваться именно оперативной информацией, поскольку обстановка в том или ином регионе может ежесуточно меняться в зависимости от текущей эпидемиологической обстановки.
Вместе с тем в пресс-службе ГИБДД сообщили, что отправляться в поездки следует только в случае крайней необходимости.
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