ГИБДД Татарстана объяснила, как продлевать права и регистрировать авто в период пандемии

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Госавтоинспекция Татарстана объяснила, как регистрировать автомобиль и получать водительские права в период пандемии.

Инспекторы рекомендуют, по возможности, отложить решение этих вопросов. Тем не менее, их можно решить через портал госуслуг. При этом водительские права, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, сохраняют свою действительность до их замены. Таких водителей не будут штрафовать за езду без прав.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении заявил, что в РФ автоматически продлят действие истекающих паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов на три месяца.

