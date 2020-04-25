Новости общества

12:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За 10 дней в системе пропусков зарегистрировались около 3000 самозанятых Татарстана

10:52, 25.04.2020
За 10 дней в системе пропусков зарегистрировались около 3000 самозанятых Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

С 13 по 23 апреля в системе цифровых пропусков зарегистрировались почти 3 000 самозанятых Татарстана. Всего по дополнительным целям для самозанятых выдано 9 362 цифровых пропуска.

Чаще всего самозанятые запрашивали разрешения для проезда к производственному помещению — по этой цели было выдано 3 455 цифровых пропусков. Также популярна цель по оказанию услуг такси (2 395 цифровых пропусков), сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Самозанятые могут оформить цифровые пропуска только онлайн. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале, указав свой ИНН.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за три дня выдали более 15 тысяч пропусков для посещения парикмахерских.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров