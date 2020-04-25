За 10 дней в системе пропусков зарегистрировались около 3000 самозанятых Татарстана

С 13 по 23 апреля в системе цифровых пропусков зарегистрировались почти 3 000 самозанятых Татарстана. Всего по дополнительным целям для самозанятых выдано 9 362 цифровых пропуска.



Чаще всего самозанятые запрашивали разрешения для проезда к производственному помещению — по этой цели было выдано 3 455 цифровых пропусков. Также популярна цель по оказанию услуг такси (2 395 цифровых пропусков), сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Самозанятые могут оформить цифровые пропуска только онлайн. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале, указав свой ИНН.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за три дня выдали более 15 тысяч пропусков для посещения парикмахерских.