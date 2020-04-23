В Татарстане за три дня выдали более 15 тысяч пропусков для посещения парикмахерских

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 20 апреля жители Татарстана получили более 15 тысяч пропусков для посещения парикмахерских.



Цифровые пропуска для этой цели можно оформить только онлайн, через личный кабинет на портале https://covid19.tatarstan.ru/. Посещать парикмахерские разрешается один раз в месяц на два часа.

Также с 13 апреля жители РТ запросили почти 11 тысяч пропусков для посещения офисов МФЦ. Туда, напомним, пускают только по пропускам.

Всего в системе зарегистрировалось более 1,2 млн татарстанцев, выдано почти 6 млн пропусков, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.