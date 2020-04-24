Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению в майские праздники

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил разработать рекомендации для россиян о том, как проводить майские праздники с минимальным риском нарушить правила самоизоляции.

«У нас 1 мая, 9 мая — это традиционно для людей возможность отдыхать, поехать на дачу. И мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации для того, как проводить праздники с учетом всех ограничений», — заявил премьер на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Он также предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой создать площадки для обсуждения подобных рекомендаций с бизнес-объединениями, передает ТАСС. По его мнению, это позволит скоординировать уже имеющиеся рекомендации с теми вопросами и просьбами, которые есть у бизнеса.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации для ресторанов по началу работы после снятия режима самоизоляции.