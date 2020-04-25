В Татарстане возобновили некоторые дачные автобусные маршруты

В Татарстане восстановили движение ряда пригородных автобусных маршрутов до садовых обществ.



Так, со вчерашнего дня возобновлены автобусы Казань — совхоз Матюшинский (туда — в 08.30 и 15.50 с остановочного пункта на улице Шаляпина, обратно — в 09.30 и 17.00) и Казань — Шали (туда — в 08.30 и 16.00 с остановочной площадки у автовокзала Восточный, обратно — в 10.00 и 17.00).

С 27 апреля будут восстановлены маршруты Казань — Ленино-Кокушкино (туда — в 08.00 и 16.00 с остановочной площадки у автовокзала Восточный, обратно в 09.00 и 17.00), Казань — Кощаково (туда — в 05.50 и 16.30 с остановки Советская площадь, обратно — в 06.20 и 17.00),

Казань — Усады (туда — в 07.45 и 16.00 с остановки Компрессорный завод, обратно — в 08.30 и 17.00), Казань — Бирюли (туда — в 07.45 и 16.00 с остановки Компрессорный завод, обратно — в 08.30 и 17.00), передает пресс-служба Минтранса РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выдано почти 6 млн пропусков. Наиболее популярной причиной получения пропуска остается поездка на дачу.