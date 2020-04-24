В Казани на озере Харовое вандалы сломали деревья — видео

В Казани жители домов возле озера Харовое обнаружили, что все деревья вдоль центральной аллеи сломаны. Вандалы также сломали металлическую лавку, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Председатель инициативной группы Назиля Альмашева также рассказала, что в феврале на территории озера зафиксированы два нападения на женщин. Ночам хулиганы регулярно выламывают элементы благоустройства.

Власти Казани пообещали подготовить проект постановки озера на видеонаблюдение. Однако это будет сделано после снятия режима самоизоляции.