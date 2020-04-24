Медики рассказали, чем может кончиться ослабление карантина на майские праздники

Инфекционисты считают опасным предложение ослабить режим самоизоляции на время майских праздников. Доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, что подобное предложение может привести к повышению заболеваемости коронавирусом.



Он отметил, что до майских праздников осталась неделя, но заболеваемость в стране все еще высокая. Предложенные СПЧ меры могут только ухудшить ситуацию с коронавирусом, заявил медик РБК.

Начальник центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов также назвал неприемлемым предложение разрешить в РФ пробежки и возможность поехать на дачу в выходные.