МВД России предъявило обвинения Ренато Усатому по делу о «молдавской схеме» вывода 500 млрд рублей

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Следственный департамент МВД России предъявил обвинения молдавскому бизнесмену Ренато Усатому. Ему инкриминируются создание преступного сообщества и незаконные валютные операции по выводу средств из РФ.

По версии следствия, бизнесмен причастен к выводу 500 млрд рублей из России через банк BC Moldindconbank S.A.

«Ренато Усатый в Следственный департамент МВД России в назначенное время для предъявления обвинения не явился. Копия постановления о привлечении его в качестве обвиняемого вручена в установленном порядке его защитнику», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, что речь идет о знаменитой «молдавской схеме». Следствие считает, что в 2013—2014 годах молдавские политики и бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон использовали счета в ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк» для вывода денег на счета BC Moldindconbank S.A. В МВД уже сообщали о раскрытии этой схемы, но тогда фигурировала сумма в 37 млрд рублей. Главной чертой схемы стало использование долговых требований от зарубежных компаний для вывода денег за границу.

