Татарстанские ветеринары рассказали, как защитить от коронавируса животных

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Главный государственный ветинспектор Татарстана Алмаз Хисамутдинов рассказал, что ученые пока не знают фактов заражения животных COVID-19. В то же время они могут быть переносчиками коронавируса.

«Поэтому после прогулки качественно мойте руки и лапы питомца мылом. Кожа животных и шерсть чувствительны, поэтому применять спиртовые растворы не стоит. Есть специальные ветеринарные антисептики, шампуни», — добавил практикующий ветврач Максим Шкатов.

Хисамутдинов отметил, что на сегодня животных уже можно проверить на коронавирус.

«Московский институт разработал тест-системы на COVID-19 для животных. На днях эти системы поступят в лаборатории Россельхознадзора, где начнут исследовать мелких животных на коронавирус», — рассказал главный ветинспектор республики во время брифинга в Кабмине РТ.

Он также добавил, что не может быть никаких опасений по поводу сельхозпродукции.

«Мы проводим ветеринарно-санитарную экспертизу, никаких изменений при проверке продуктов нет», — подчеркнул Хисамутдинов.