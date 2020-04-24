Галимова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Российская легкоатлетка Валентина Галимова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В крови 33-летней спортсменки были обнаружены запрещенные правилами вещества.

«Всероссийская федерация легкой атлетики сообщает, что в соответствии с решением Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» № 27/2020 спортсменка Валентина Галимова признана нарушившей Общероссийские антидопинговые правила п. 2.1. «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена», — говорится в сообщении ВФЛА.

Дисквалификация начнет отсчет с 14 августа 2019 года и продлится до 13 августа 2023 года. Также подлежат аннулированию результаты Галимовой, которые она показала на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах в июле прошлого года.

Ранее за нарушение антидопинговых правил была дисквалифицирована на четыре года российский тренер по художественной гимнастике.