ЦБ спрогнозировал падение ВВП России до 6% в этом году

ЦБ спрогнозировал снижение ВВП на 4—6% в 2020 году, сообщил регулятор.

В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 2,8—4,8% в 2021 году и 1,5—3,5% в 2022 году.

В базовый прогноз Банка России заложена средняя цена нефти марки Urals в 27 долларов за баррель в 2020 году и ее последующее повышение до 35 и 45 долларов за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно.

Ранее сегодня Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 5,5% годовых. Такое снижение произошло впервые с 2014 года.