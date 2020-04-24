Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% впервые с 2014 года
Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 5,5% годовых. Такое снижение произошло впервые с 2014 года.
В регуляторе отметили, что ситуация с заседания последнего совета директоров в марте кардинально изменилась. В связи с пандемией коронавируса ЦБ пересмотрел базовый сценарий прогноза и «переходит в область мягкой денежно-кредитной политики». По прогнозу регулятора, годовая инфляция составит 3,8—4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее пройдет 19 июня.
Ранее сообщалось, что ЦБ будет рассматривать снижение ставки как основной вариант.Экономика
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